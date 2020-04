Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet mit Kursplus in die Karwoche

Laut Händlern schöpfen Investoren offenbar etwas Hoffnung aus den jüngsten Statistiken zum Coronavirus: So scheinen die Sterblichkeitsraten in einigen europäischen Ländern auf einem hohen Niveau stagniert zu haben und in anderen scheinen sie gar leicht gesunken zu sein. Es sei zwar noch viel zu früh, aus den aktuellen Daten irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, für einen Hoffnungsschimmer reiche es aber dennoch, kommentiert ein Händler.

Der SMI notiert gegen 09.25 Uhr um 2,90 Prozent höher bei 9'510,01 Punkten. Der SLI, in dem die 30 grössten Werte enthalten sind, steigt um 3,27 Prozent auf 1'369,49 Punkte und der breite SPI um 2,58 Prozent auf 11'583,23 Zähler. Im SLI gewinnen alle 30 Titel dazu.

Vor allem Finanzwerte ziehen im frühen Handel überdurchschnittlich an. Neben Julius Bär (+8,0%) gewinnen auch noch Partners Group (+6,2%), UBS, CS (je +6,0%), Swiss Life (+5,6%) und Swiss Re (+4,7%). Sie haben zuletzt besonders deutlich unter der Unsicherheit an den Finanzmärkten gelitten.

Aber auch Zykliker wie Adecco (+6,6%) und Swatch (+6,1%) oder LafargeHolcim (+5,2%) gewinnen im frühen Handel deutlich hinzu.

Derweil hinken Geberit (+1,0%) dem Markt hinterher. Der Sanitärtechnikkonzern hat am Morgen vorab Umsatzzahlen für das erste Quartal publiziert. So ist Geberit im ersten Quartal trotz erster Auswirkungen der Corona-Pandemie in einigen Märkten in Landeswährung gerechnet ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent gelungen. In Franken resultierte jedoch ein Rückgang, und ab Mitte März begann sich für Geberit in gewissen Ländern die Corona-Epidemie negativ auszuwirken.

Zweistellige Kursaufschläge sind im breiten Markt auszumachen: GAM (+17%) gewinnen deutlich, nachdem Händlern zufolge MainFirst die Papiere hochgestuft hat. Die beiden Pharmaunternehmen Igea (+23%) und Cosmo (+8,9%) locken jeweils mit Nachrichten zum Coronavirus.

(AWP)