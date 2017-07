Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet mit leichten Aufschlägen - Pharma fester

Fed-Chefin Janet Yellen hatte bereits am Mittwoch moderate geldpolitischen Signale gesendet und für ein Rekordhoch beim Dow Jones gesorgt. Für Unterstützung sorgte dann am Donnerstag eine Erholung des Ölpreises und Bemerkungen von Präsident Trump zu Strafzöllen gaben den Stahl-Titeln Auftrieb. Am Nachmittag stehen aus den USA wichtige Kennzahlen wie etwa Verbraucherpreise, Einzelhandelsumsatz oder Industrieproduktion auf der Agenda. Zudem könnten die US-Banken Citi, JPMorgan und Wells Fargo mit ihren Quartalszahlen für Impulse sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr um 0,34% höher bei 9'034,29 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,28% auf 1'433,80 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,32% auf 10'273,63 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 26 im Plus, drei im Minus und Julius Bär unverändert.

Die Pharmatitel Novartis (Aktie +0,5%) und insbesondere Roche (GS +1,1%) geben dem Gesamtmarkt Rückenwind. Dies nachdem der vorberatende Ausschuss der US-Gesundheitsbehörde FDA eine positive Empfehlung für Biosimilars zu den Roche-Medikamenten Herceptin und Avastin abgegeben hat. Die Entscheidung komme nicht überraschend kommentiert Vontobel. Wann eine Kommerzialisierung der Wettbewerbsprodukte erfolge, sei noch unklar.

Für Partners Group (+0,9%, 617 CHF) geht es nach dem deutlichem Plus am Vortag weiter bergauf. Hier haben gleich mehrere Banken im Nachgang der Halbjahreszahlen ihre Kursziele angehoben. So etwa HSBC (auf 671 von 601 CHF, Buy), Vontobel (auf 707 von 686 CHF, Buy) und JP Morgan (auf 680 von 650 CHF, Overweight). Die Assets under Management und die Kundennachfrage hätten sich gut entwickelt, heisst es dazu etwa bei der HSBC. Die Gewinnschätzungen wurden erhöht.

Zulegen können nach Kurszielanhebungen durch Goldman Sachs auch Givaudan und Clariant (je +0,6%). Für die Aktien des Aromen und Riechstoffherstellers wurde das Ziel auf 1'895 (1'882) CHF angehoben für die Chemietitel auf 26,80 (26,00) CHF.

Die Titel des Luxusgüterkonzerns Richemont (+0,1%) tendieren kaum verändert. Hier verlässt Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Watchmaking, Marketing und Digital Georges Kern das Unternehmen. Ihm sei eine spannende Gelegenheit für die Tätigkeit als Unternehmer angeboten worden, heisst es zu den Gründen. Laut Analysten verliert der Konzern damit eine hochqualifizierte starke Persönlichkeit. Die Aktien des Wettbewerbers Swatch (+0,5%) legen stärker zu.

Auch Sonova (+0,5%) hat einen Abgang aus der Geschäftsleitung gemeldet. Der Leiter e-Marketing Franz Petermann will sich privaten Investitionen und Geschäftsaktivitäten widmen, heisst es.

Die Grossbankentitel UBS und CS (je +0,1%) zeigen sich wenig bewegt. Am Vortag hatten sie noch deutlicher zulegen können.

ABB (-0,5%, 24 CHF) stehen leicht unter Druck. Einer Kurszielanhebung auf 25 (24) CHF durch Goldman Sachs bringt keinen Rückenwind. Auch für Geberit (Aktien +0,2%) und Schindler (-0,2%) hat die US-Bank die Kursziele nach oben angepasst.

Im breiten Markt hat Dormakaba (+0,6%) den Bereich Trennwände mit dem Kauf der kanadischen Skyfold in Nordamerika verstärkt. Vontobel sieht durch den Kauf neuen Schwung für das Segment Movable Walls.

Zudem hat Ems-Chemie (+1,2%) im Halbjahr erneut Wachstum verbucht, konnte die hohen Margen jedoch nicht ganz halten. Schlatter (bisher ungehandelt) hat im ersten Semester bei Betriebsergebnis und Nettogewinn die eigenen Erwartungen mit einer deutlichen Verbesserung übertroffen.

Auffällig sind die Avancen bei Meyer Burger von 5,0%. Hier zirkulieren laut Händlern Spekulationen, dass Tesla an der Zelltechnologie des Unternehmens interessiert sei.

Bei DKSH (-0,3%, 74,7 CHF) hat Vontobel das Kursziel nach Zahlen auf 90 von 94 CHF gesenkt. Das Unternehmen hat eine Vertriebsvereinbarung mit dem japanischen Pharmaunternehmen Santen für Myanmar gemeldet.

