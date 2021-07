Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet nach Rekordhoch etwas tiefer

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Handel etwas schwächer. Nach dem Anstieg des SMI auf ein Rekordhoch sei es Zeit für eine Atempause, heisst es am Markt. Zudem mahnten die negativen Vorgaben aus Asien zu Vorsicht. Dort sorgen stark steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus für Verunsicherung und fallende Aktienkurse. Die Ausbreitung der Delta-Mutation könnte das Wachstum gefährden, heisst es am Markt.