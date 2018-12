Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet schwach in den Dienstag

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit weiteren Verlusten in den Handelstag gestartet. Die Wachstumssorgen haben inzwischen die Märkte im Griff. In der Nacht hatten etwa schwache US-Konjunkturdaten die Märkte auf Talfahrt geschickt. Hierzulande halten sich die Verluste immerhin etwas in Grenzen und auch von den US-Futures kommen wieder etwas versöhnlichere Signale.