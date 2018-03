Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet schwächer in ereignisreiche Woche

Einer der wichtigsten Punkte auf der Agenda ist zur Wochenmitte der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Es ist der erste unter dem neuen Präsidenten Jerome Powell. Bevor es aber so weit ist, steht gerade für die hiesigen Investoren am morgigen Dienstag noch mal ein prall gefüllter Tag mit zahlreichen Unternehmensabschlüssen und Konjunkturdaten an. Für Gesprächsstoff könnte das G-20-Treffen Finanzminister und Notenbankchefs in Buenos Aires sorgen. Auch das Thema globale Handelsbeziehungen dürfte weiterhin ein Thema bleiben. Im Verlauf der Woche sind weitere Gespräche dazu geplant.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.30 Uhr 0,82% auf 8'809,90 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,76% auf 1'449,63 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,72% auf 10'272,19 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren alle bist auf Swatch im Minus.

Bei Swatch (+1,5%) sorgt eine Hochstufung durch Morgan Stanley für das deutliche Kursplus. Die Experten haben die Titel auf "Overweight" von "Equal Weight" hochgestuft und auch das Kursziel angehoben. Während am Markt vor allem kurzfristige Risiken im Zusammenhang mit der DTC-Strategie im Fokus stünden, sehe er langfristige Vorteile für die Schweizer Uhrenhersteller, schreibt der zuständige Analyst. Mit dem aktuellen Kursplus gleichen die Papiere ihre Verluste der Vorwoche in etwa aus.

Für Richemont (-0,4%) haben die Experten zwar das Kursziel erhöht, die Aktien zeigen sich davon aber wenig beeindruckt. Innerhalb des Sektors sei Richemont gegenüber den chinesischen Kunden am stärksten exponiert, heisst es in dem Kommentar. In den nächsten Monaten dürften die Konsumausgaben in China stark bleiben und dank der vertikalen Integration der Gesellschaft sei die Hebelwirkung bei Richemont gross.

Etwas besser als der Markt halten sich auch noch die Papiere von Partners Group (-0,1%), Aryzta (-0,3%) und auch die Titel von Clariant und Vifor (beide -0,4%).

Zu den grössten Verlierern zählen hingegen erneut die Aktien von Dufry (-1,4%). Sie hatten vergangene Woche nach enttäuscht aufgenommenen Zahlen deutliche Abschläge verzeichnet.

Dufry dicht auf den Fersen sind die Papiere von Sika (-1,3%), Julius Bär und UBS (beide -1,1%). Kursbewegende Nachrichten liegen nicht vor.

Es sind aber vor allem die Kursverluste bei den Schwergewichten Novartis (-1,1%), Nestlé (-1,0%) und Roche (-0,6%), die den Markt belasten. Bei Novartis köchelt die Unruhe um die Bestechungsvorwürfe in Griechenland weiter und flammt zwischenzeitlich immer wieder auf.

Im breiten Markt fallen noch die Papiere von Sunrise (-2,3%) mit einem überdurchschnittlichen Abschlag auf. Die Experten der Citigroup haben für die Papiere neu eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen, die den Kurs nun belastet.

Bei AMS (-1,6%) sorgen Nachrichten von iPhone-Hersteller Apple für Unsicherheit. Hier verweisen Händler auf die Kursverluste zahlreicher Apple-Zulieferer in Asien, nachdem Apple angekündigt hat, nach eigenen Computerchips nun auch die Technologie der Displays seiner Geräte selbst entwickeln zu wollen.

hr/cf

(AWP)