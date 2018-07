Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet schwächer nach Erholung am Vortag

Am Freitag endet die Frist für die Umsetzung der US-Zölle auf chinesische Produkte. China droht mit Gegenmassnahmen. China werde am Freitag um Mitternacht Zölle auf US-Güter im Wert von 34 Milliarden Dollar erheben, hiess es aus informierten Kreisen. Da aufgrund des heutigen Feiertags in den USA (Unabhängigkeitstag) die Pforten an der Wall Street geschlossen bleiben, fällt zudem eine wichtige Orientierungshilfe für die Investoren weg. Auch in Asien tauchten die Börsen in die Verlustzone.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 9.20 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 8'618,17 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,15 Prozent auf 1'419,81 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,13 Prozent auf 10'330,26 Stellen. Von den 30 Blue Chips im SMI/SLI notieren 23 im Minus, 6 im Plus und einer (Baloise) unverändert.

An der Spitze der Verlierer unter den Grosskonzernen steht Geberit mit einem Minus von 1,1 Prozent. Die Bank Vontobel hat das Kursziel für Geberit auf 490 von 500 Franken etwas gesenkt.

Bei den Gewinnern stechen Vifor Pharma hervor (+5,3%). Die Credit Suisse hat das Rating für den Titel auf "Outperform" von "Neutral" hochgestuft und das Kursziel deutlich erhöht.

Im breiten Markt schockiert Comet die Anleger mit einer Gewinnwarnung, die Aktie bricht um 9,5 Prozent ein. Das Röntgengeschäft im ersten Halbjahr sei enttäuschend verlaufen, teilte das Freiburger Unternehmen mit. Zudem trennt sich Comet vom Anlagengeschäft am US-Standort in Davenport und konzentriert sich auf die in Flamatt hergestellten Komponenten und Module, was einmalige Kosten von 10 Millionen Franken nach sich ziehe.

jb/cf

(AWP)