Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet verhalten

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag minim höher eröffnet, ist in den ersten Handelsminuten aber bereits in negatives Terrain zurückgefallen. Von den erneut positiven Vorgaben aus den USA, insbesondere der Techwerte, zeigen sich die hiesigen Aktien scheinbar wenig beeindruckt. Etwas gedrückt wird die Stimmung von militärischen Scharmützeln im südchinesischen Meer, welche einer neuen Eskalation in den ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China gleichkommen. Gemäss den aktuellen Notierungen scheint der SMI den Trend der vergangenen Tage nicht brechen zu können, als auf eine starke Tagesperformance die Korrektur jeweils auf den Fuss folgte.