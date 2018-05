Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet zum Wochenausklang mit Verlusten

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Freitag schwächer in den Handel. Bei nicht allzu guten Vorgaben - die Wall Street schloss im Minus, die asiatischen Märkte nur knapp im Plus - belasten geopolitische Unsicherheiten den Markt. Im Auge behalten dürften Anleger etwa den Zinsanstieg in den USA sowie die Ölpreise mit ihren jüngsten Höchstständen.