Aktien Schweiz Eröffnung: SMI steigt über 9'500 Punkte - Panalpina im Fokus

So hat sich dort die Stimmung der Unternehmen trotz des nach wie vor ungelösten Handelskonflikts mit den USA kräftig aufgehellt, was für Ökonomen eine Überraschung war. "Nach einer Flut von enttäuschenden Daten und steigender Nervosität auf dem Börsenparkett können die Märkte solche Nachrichten gut brauchen", meint ein Analyst. Experten warnen allerdings vor allzu viel Optimismus. So bleibt nicht zuletzt der Brexit ein Unsicherheitsfaktor.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.15 Uhr 0,33 Prozent höher bei 9'509,33 Punkten und damit in Sichtweite zum Jahreshoch von 9'582,91 Stellen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt sogar 0,64 Prozent auf 1'460,11 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,42 Prozent auf 11'288,43 Zähler. 25 der 30 SLI-Aktien legen zu.

Überdurchschnittliche Gewinne verzeichnen bei den Blue Chips Technologie- und Luxusgüterpapiere, welche besonders von den positiven Nachrichten aus China profitieren.

So grüssen AMS (+3,7%), Swatch (+2,4%) und Logitech (+1,8%) von der Ranglistenspitze. Richemont (+1,6%) folgen dicht dahinter. Bei AMS stützen laut Händlern auch starke Ergebnisse des asiatischen iPhone-Fertigers Hon Hai.

Überdurchschnittlich ziehen ausserdem noch LafargeHolcim und Clariant (+1,7%) sowie Dufry (+1,6%) an.

Klar im Minus sind einzig Givaudan (-1,8% oder 45,00 Fr.), welche am Berichtstag Ex-Dividende (60,00 Fr.)gehandelt werden.

Gebremst wird der Gesamtmarkt allerdings primär von den drei defensiven Schwergewichten, die nicht vom Fleck kommen. So geben Novartis und Roche 0,2 Prozent nach und Nestlé tendieren seitwärts.

Das Hauptereignis findet zum Wochenstart jedoch am breiten Markt statt. Der Schweizer Logistikkonzern Panalpina soll nun doch vom dänischen Mitbewerber DSV übernommen werden, wobei ein (impliziter) Preis von 195,80 Franken geboten wird. Die Aktie steigt in der Startphase knapp auf dieses Niveau (190,60 Fr.), was gegenüber letztem Freitag einem Plus von knapp 15 Prozent entspricht.

rw/ra

(AWP)