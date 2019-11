Aktien Schweiz Eröffnung: SMI tritt auf der Stelle

Am Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag zum Handelsstart zunächst keine klare Richtung auszumachen. Der Leitindex SMI bewegt sich in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Montag. Dabei sind die Vorgaben aus Übersee tendenziell leicht positiv. Die Wall Street schloss zwar uneinheitlich, allerdings hatten sich die Kurse dort nach dem europäischen Handelsschluss etwas nach oben vorgearbeitet. In Asien haben sich nach einem verhaltenen Auftakt mittlerweile die Kursgewinne durchgesetzt.