Aktien Schweiz Eröffnung: SMI tritt auf der Stelle - Schwergewichte belasten

Von Händlern heisst es, die jüngsten Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sollten den Markt aber stützen. US-Präsident Donald Trump hatte nämlich in der Nacht auf Montag angekündigt, bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Er begründete dies mit Fortschritten in den laufenden Verhandlungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Zudem hatte sich Trump bereits am Freitag bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He zuversichtlich für die weiteren Verhandlungen gezeigt. Hierzulande ist der Kalender zum Wochenstart zwar noch leer, bereits mit dem (morgigen) Dienstag nimmt die Berichtssaison dann aber deutlich Fahrt auf.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 9.20 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 9'344,87 Punkten. Gleich in den ersten Minuten hatte er bei 9'381 Punkten ein weiteres Jahreshoch markiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt dagegen 0,18 Prozent hinzu auf 1'441,01 Punkte, während der breite Swiss Performance Index (SPI) bei 10'937,54 Punkten (+0,01%) nahezu unverändert steht. Von den 30 Bluechips gewinnen 18 hinzu und 12 verlieren.

Dass der Markt nicht noch deutlicher hinzugewinnt, liegt vor allem an den drei Schwergewichten: Roche (-0,9%), Novartis (-0,4%) und Nestlé (-0,1%) halten den Markt zurück. Roche hatte am Morgen die Übernahmen des US-Unternehmens Spark Therapeutics für etwa 4,3 Milliarden US-Dollar angekündigt. Investoren sorgen sich nun, ob der Preis nicht überteuert sein könnte.

Das Gegenstück stellen die volatilen AMS-Aktien dar, die um 4,1 Prozent zulegen. Es folgen die Anteilsscheine der beiden Uhrenhersteller Swatch (+1,7%) und Richemont (+1,6%). Da für beide der asiatische Markt zu den wichtigsten Absatzregionen zählt, profitieren sie am deutlichsten von der sich abzeichnenden Entspannung zwischen den USA und China.

Im breiten Markt springen Santhera nach guten Studiendaten um 30 Prozent hoch.

hr/uh

(AWP)