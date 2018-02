Aktien Schweiz Eröffnung: SMI tritt auf der Stelle - Swiss Life im Fokus

In der Schweiz steht der heutige Börsentag derweil ganz im Zeichen der laufenden Berichtssaison. Nebst dem Lebensversicherer Swiss Life publizierten am Morgen auch eine eine Reihe kleinerer und mittlerer Unternehmen ihren jeweiligen Zahlenkranz. Ausserdem planen mit Medartis und Sensirion zwei weitere Unternehmen den Gang an die Schweizer Börse, wie sie am Morgen mitteilten. Von Konjunkturseite her folgen am Vormittag Angaben zum Wirtschaftsvertrauen in der EU. Nach Börsenschluss in Europa steht der erste Auftritt des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,06% höher bei 9'031,81 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,14% auf 1'489,04 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,09% auf 10'403,28 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 20 im Plus, neun im Minus und einer (Zurich) unverändert.

Im Gegensatz zum stagnierenden Gesamtmarkt tendieren Swiss Life (+2,1%) nach Zahlen deutlich fester. Der Versicherer hat im Geschäftsjahr 2017 deutlich mehr verdient und auch die Volumen gesteigert. Swiss Life sieht sich dabei mit den bis Ende 2018 gesetzten Zielen gut auf Kurs, auch was die geplanten Einsparungen angeht. Neue Geschäftsziele wird CEO Patrick Frost laut ersten Angaben aber erst am Investorentreffen im November präsentieren.

Die anderen Versicherungstitel wie Zurich (unv.), Swiss Re (-0,2%) oder Bâloise (-0,3%) können nicht mithalten und verlieren grösstenteils leicht an Terrain.

Etwas besser ergeht es da noch Finanzwerten wie Credit Suisse (+0,6%), UBS oder Julius Bär (je +0,3%). Für Schindler (+0,4%) erhöht Goldman Sachs das Kursziel auf 229 von 223 CHF. Die Einstufung wird auf "Neutral" belassen.

Keine klare Richtung geht im frühen Handel von den Index-Schwergewichten Novartis (+0,1%), Roche (-0,1%) und Nestlé (-0,2%) aus. Am Vortag hatten vor allem Novartis und Nestlé den SMI mit deutlichen Gewinnen gut gestützt. Ein klares Minus gibt es zudem bei Givaudan (-0,6%) oder Lonza (-0,5%).

Auch im breiten Markt liegt der Fokus auf der Berichtssaison. Dabei notieren Basilea Pharmaceutica (+1,1%) klar fester. Das Unternehmen ist der Profitabilität nach eigenen Worten entscheidend näher gekommen. Und auch PSP Swiss Property (+0,8%) stehen im Plus. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2017 einen leicht tieferen Liegenschaftsertrag erzielt, erhöht aber die Dividende. Etwas weniger gut ergeht es den Papieren von Branchennachber Allreal (-0,1%) nach der Zahlenpublikation.

Klar im Minus stehen hingegen Arbonia (-2,4%), obwohl der Bauzulieferer 2017 Betriebs- und Konzerngewinn klar gesteigert hat. Allerdings verzichtet der Bauzulieferer auf die Ausschüttung einer Dividende.

Erneut für Gesprächsstoff sorgen ausserdem Temenos (+1,7%), die am Vortag zu einem ersten Erholungsversuch angesetzt hatten. Deutsche Bank stuft nun das Rating für die Papiere auf "Buy" von "Hold" hoch und erhöht das Kursziel auf 132 von 126 CHF. Die Akquisition der britischen Fidessa sorge nach für viel Optimismus, so der zuständige Analyst.

kw/uh

(AWP)