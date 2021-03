Aktien Schweiz Eröffnung: SMI wechselt mit knappem Gewinn ins Plus

Der Schweizer Aktienmarkt wechselt zum Wochenauftakt gleich in den ersten Minuten die Vorzeichen. Nachdem der Leitindex SMI zunächst knapp im Minus gestartet war, notiert er nun knapp im Plus. Nachdem er drei Handelswochen in Folge Gewinne eingefahren hat, sei die Luft etwas dünn und die Zeit reif für eine Konsolidierung geworden, heisst es am Markt. Die Vorgaben geben zum Wochenstart keine klaren Signale. Die Wall Street hatte am Freitag uneinheitlich geschlossen und auch in Asien finden die wichtigsten Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung. Hier habe der der Einbruch der türkischen Lira für eine gewisse Nervosität gesorgt, heisst es im Handel.