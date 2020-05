Aktien Schweiz Eröffnung: SMI weiter im Rückwärtsgang

US-Präsident Donald Trump will Hinweise darauf haben, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. Die wieder verschärfte Rhetorik des Präsidenten habe die Sorgen hinsichtlich eines erneuten Aufbrechens des Handelsstreits genährt, heisst es dazu im Handel. Die ZKB verweist in einer Einschätzung der aktuellen Stimmung an den Märkten auf die "katastrophalen Wirtschaftsindikatoren, welche ein katastrophales zweites Quartal erwarten lassen" sowie auf die wider Erwarten starke Performance der Aktienmärkte im April. Vor diesem Hintergrund dürfte die Luft für weitere, schnelle Kursgewinne dünn geworden sein. Vielmehr sei mit einer anhaltend hohen Volatilität zu rechnen.

Der SMI steht um 9.15 Uhr 2,0 Prozent tiefer bei 9'437,30 Punkten. Der SLI, in dem die Gewichtung der drei Schwergewichte begrenzt ist, büsst 2,61 Prozent auf 1'373,0 Punkte ein und der breit gefasste SPI 1,65 Prozent auf 11'709,45 Punkte. Von den 30 SLI-Werten stehen bis auf zwei alle im Minus.

Von den Grossbanken geraten CS (-5,5%) noch etwas stärker unter die Räder als UBS (-5,1%). Für die Aktien der UBS hat Berenberg das Rating auf "Hold" von "Buy" zurückgenommen, das Kursziel aber leicht erhöht. Die UBS habe im ersten Quartal eine gute Performance gezeigt, was die Erhöhung des Kurzsiels begründe, heisst es dazu. Die gleichzeitige Ratingabstufung wurde mit den neusten Schätzungen für das Makroszenario für 2020 und dem damit erhöhten Kreditrisiko begründet.

In Marktkreisen wird aber auch darauf hingewiesen, dass sowohl die Aktien der UBS als auch der CS mit einem massiven Plus klar im zweistelligen Bereich in der vergangenen Woche mit Abstand die grössten Gewinner waren. So ergibt sich hier auch das grösste Potential für Gewinnmitnahmen.

Gegen den Trend legen Lonza (+2,1%) klar zu. Der Pharmazulieferer hat eine strategische Zusammenarbeit mit dem US-Biotechunternehmen Moderna zur Herstellung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus angekündigt.

Gegen den Trend ziehen auch die Genussscheine von Roche (+0,3%) an. Nachdem der Konzern bereits vor zwei Wochen angekündigt hatte, an einem neuen Corona-Test zu arbeiten, wurde dieser nun in der Nacht auf Sonntag von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen.

cf/ys

(AWP)