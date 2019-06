Aktien Schweiz Eröffnung: SMI wenig verändert - Notenbanken im Blick

Der Schweizer Aktienmarkt tritt zur Wochenmitte zunächst auf der Stelle. Dabei sind die Vorgaben aus Übersee klar positiv: Die Wall Street erlebte am Dienstag ihren zweitstärksten Tag in diesem Jahr, nachdem sich US-Notenbankchef Jerome Powell offen für eine Lockerung der Geldpolitik zur Unterstützung der Wirtschaft gezeigt hatte. Davon liessen sich auch die Börsen in Asien mitreissen.