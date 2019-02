Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zieht erneut leicht an - AMS stürzen ab

Das Marktgeschehen dürfte laut Händlern vor allem von Konjunkturdaten, aber auch von der Rede an die Nation von US-Präsident Donald Trump bestimmt werden. Mit Spannung warten Marktteilnehmer darauf, welche Themen er darin ansprechen wird. Zudem stehen Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsbereich der Eurozone am Vormittag auf der Agenda. In den USA werden diese am Nachmittag publiziert.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 9.20 Uhr 0,31 Prozent hinzu auf 9'039,32 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,35 Prozent auf 1'396,93 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,17 Prozent auf 10'560,22 Punkte. Von den 30 Top-Werten stehen 23 im Plus und sieben im Minus.

Die mit Abstand grössten Verluste verzeichnen die Aktien des Halbleiterherstellers AMS, die um gute 13 Prozent einbrechen. Vor allem der enttäuschend bewertete Ausblick und auch die gestrichene Dividende kommen am Markt nicht gut an. Das Unternehmen gebe keine Jahresprognose mehr ab und begründe dies mit einer geringen Visibilität. Das sei negativ für die Papiere, meinte ein Händler.

Das Gegenstück zu AMS bilden die Aktien von ABB, die mit einem Plus von 1,4 Prozent die Gewinnerliste anführen. Es sind aber vor allem zwei Index-Schwergewichte, die an diesem Morgen die Richtung bestimmen. So sind Nestlé mit einem Plus von 0,4 Prozent für einen guten Teil der Gewinne verantwortlich, aber auch Novartis (+0,2%) legen zu. Nicht ganz mithalten können dagegen Roche (-0,1%).

hr/uh

(AWP)