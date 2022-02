Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zieht kräftig an

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet zur Wochenmitte im frühen Handel klare Kursgewinne. Als Stütze erweisen sich dabei gute Vorgaben aus Übersee. Nach der Korrektur am Aktienmarkt sei derzeit viel Geld an der Seitenlinie in Form von Barbeständen geparkt, das im richtigen Moment schnell seinen Weg zurück in Aktien finden könnte, heisst es im Handel.