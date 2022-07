Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zieht vor US-Jobdaten leicht an

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss im frühen Handel etwas fester. Die Stimmung habe sich ein wenig aufgehellt, sagen Händler. Die Rezessionsängste und Inflationssorgen hätten etwas nachgelassen, obwohl die US-Notenbank Fed gemäss dem jüngst veröffentlichten Sitzungsprotokoll an ihrem aggressiven Kurs der Zinserhöhungen festhalten will. Die Investoren hätten dies als Vertrauensbekenntnis des Fed in eine starke Konjunktur interpretiert. Zudem wetteten die Marktteilnehmer nun wieder stärker darauf, dass die Inflation bald nachlassen dürfte.