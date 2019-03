Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zieht weiter an - Hoffnung auf Handelsgespräche

Zuletzt haben beide Seiten von deutlichen Fortschritten in den Verhandlungen gesprochen. Angesichts dieser Erfolge ist in verschiedenen Medienberichten von einem möglichen Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende März in Florida die Rede, um mit US-Präsident Donald Trump eine weitreichende Handelsvereinbarung zu unterzeichnen. Insgesamt steht Investoren eine ereignisreiche Woche bevor, in der sowohl der Unternehmens- als auch Konjunkturkalender gut gefüllt ist.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.20 Uhr um 0,14 Prozent hinzu auf 9'424,95 Punkte, gebremst vom Dividendenabgang bei Novartis. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt derweil um 0,51 Prozent auf 1'461,67 und der breite Swiss Performance Index (SPI) gar um 0,63 Prozent auf 11'073,02 Stellen.

Von den 30 Blue Chips legen alle bis auf Novartis (-2,4%; -2,24 Fr.) zu. Diese weisen allerdings nur optisch einen Verlust auf: Der Pharmakonzern schüttet am Montag eine Dividende von 2,85 Franken je Aktie aus.

Mit einem Kursplus von 1,9 Prozent knüpfen die Aktien von Julius Bär an ihren straken Lauf der Vorwoche (+8,2%) an. Die Privatbanken-Gruppe stockt ihre Beteiligung am mexikanischen Vermögensverwalter NSC Asesores auf 70 Prozent auf. Aber auch die Credit Suisse (+1,5%) und die UBS (+0,9%) knüpfen an ihre gute Entwicklung der Vorwoche an.

Auch bei Zyklikern wie Adecco, AMS und SGS greifen Investoren zu, wie die Kursgewinne zwischen 1,1 und 1,8 Prozent zeigen. Unterstützung liefern zudem die beiden Schwergewichte Roche und Nestlé (beide +0,5%).

Deutliche Bewegung gibt es zum Handelsstart dagegen im breiten Markt. Hier stehen Evolva (+9,7%) nach Nachrichten des Partners Cargill im Blick. Aber auch Panalpina (+3,5%) ziehen nach Berichten vom Wochenende an. Kardex (+2,9%) und Orior (+1,1%) gewinnen nach Zahlen.

Zur Rose (-0,8%) fallen gegen den Trend nach Abgängen im Verwaltungsrat zurück.

