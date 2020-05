Aktien Schweiz Eröffnung: Sorge vor zweiter Welle drückt SMI ins Minus

In den USA hatte dies bereits für einen schwachen Verlauf am Dienstag gesorgt und auch in Asien zu einem verhaltenen Handelsverlauf geführt. Hinzu kommt der US-chinesische Handelsstreit, der wieder in den Köpfen der Investoren herumschwirre und zur Unsicherheit weiter beitrage, meinen Händler. Diese mache sich auch bei anderen Anlageklasse wie Gold oder dem Franken bemerkbar.

Der SMI verliert gegen 09.15 Uhr 0,79 Prozent auf 9'656,40 Punkte. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Aktien enthalten sind, fällt um 1,03 Prozent auf 1'403,46 und der umfassende SPI um 0,81 Prozent auf 12,026,59 Zähler. 29 der 30 SLI Titel fallen. Nur Alcon (+7,6%) springen regelrecht an.

Der Blue Chip ist einer der letzten grösseren Konzerne, die noch Zahlen zum ersten Quartal präsentieren müssen. Die ehemalige Novartis-Tochter hat laut Analysten solide Resultate abgeliefert. Dem Augenspezialisten sei es gelungen, teilweise besser als erwartet abzuschneiden.

Das andere Extrem stellen die ohnehin recht volatilen AMS-Aktien dar, die um 8,2 Prozent einbrechen. Der Sensorenhersteller hat am Vorabend angekündigt, das bedingte Kapital um rund 10 Prozent erhöhen zu wollen, um die Schuldenlast durch die milliardenschwere Übernahme von Osram zu erleichtern.

Darüber hinaus kommen vor allem Zykliker und Banken unter die Räder. So weisen UBS, Richemont, CS, Swatch, Julius Bär und Partners Group Kursverluste zwischen 3,2 und 2,5 Prozent auf.

hr/rw

(AWP)