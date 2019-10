Aktien Schweiz Eröffnung: Stabilisierungsversuch dank Pharmaaktien

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kaum veränderten Kursen eröffnet, tendiert aber in der Folge leicht negativ. Nach dem sehr schwachen Vortag kann höchstens von einem Stabilisierungsversuch gesprochen werden, wobei dieser insbesondere durch die Pharmagrosswerte begünstigt wird. Das Sentiment am Markt bleibt aber angeschlagen und wird weiterhin vor allem von den fruchtlosen Bemühungen um den Brexit sowie noch stärker von den Streitigkeiten zwischen den USA und China überlagert. Zwar sind für Ende dieser Woche neue Gespräche in Washington anberaumt, der Tonfall zwischen den beiden Lagern hat sich aber im Vorfeld dieses Termins bereits wieder verschärft.