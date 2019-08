Aktien Schweiz Eröffnung: Starke Kursverluste wegen Eskalation im Handelsstreit

Die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China führt am Schweizer Aktienmarkt zu einem stark negativen Handelsauftakt. US-Präsident Trump hatte am Vortag neue Strafzölle gegen China ab Anfang September angekündigt. Die Wall Street wie auch die asiatischen Börsen hatten bereits in der Nacht mit klaren Verlusten reagiert.