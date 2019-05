Aktien Schweiz Eröffnung: Talfahrt hält an - Handelsstreit hat Markt im Griff

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Freitag im frühen Geschäft nach. Die globalen Handelsstreitigkeiten halten die Märkte fest im Griff. Dies fache die Ängste um die Weltwirtschaft weiter an und dämpfe den Anlageappetit der Marktteilnehmer, sagen Händler. Dazu passen schwache Konjunkturdaten aus China. Auslöser der jüngsten Sorgen sind neue Hiobsbotschaften aus China und den USA zum Thema Handel. China will Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar anheben. Die USA wiederum wollen wegen der illegalen Migration von Mexikanern Strafzölle gegen das Nachbarland verhängen.