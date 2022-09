Aktien Schweiz Eröffnung: Talfahrt setzt sich im September fort

Das Börsensentiment bleibt also angeschlagen, seit die US-Notenbank ihre Entschlossenheit zur Bekämpfung der Inflation bekundet hat. Und die jüngsten konjunkturellen Daten geben keinen Anlass zur Entspannung. Laut dem Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP wurden in den USA zuletzt weniger neue Stellen geschaffen als erwartet, was als schlechtes Omen für den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag gilt. Dazu passen auch die neuesten Daten zur Teuerung in der Eurozone, welche mittlerweile auf über 9 Prozent geklettert ist. "Die Stimmung an der Börse ist erneut im Keller", fasst ein Marktteilnehmer die Lage zusammen.

Der SMI notiert um 9.20 Uhr 0,94 Prozent tiefer bei 10'752,93 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 1,19 Prozent auf 1640,43 Punkte ein und der breite SPI 0,94 Prozent auf 13'872,72 Punkte. Alle SLI-Titel stehen im roten Bereich.

Die grössten Verluste gehen derzeit auf das Konto der konjunktursensiblen Swatch (-5,3%) und Richemont (-3,1%). Letztere würden zusätzlich von einer Abstufung durch eine grössere internationale Bank belastet, heisst es in Marktkreisen.

Im Bereich von 2 Prozent liegen die Abgaben in VAT, Sika, Zurich und Partners Group. Letzteren hilft eine moderate Kurszielerhöhung durch Morgan Stanley wenig, zumal das Rating unverändert auf "Equal Weight" belassen wird.

Unterdurchschnittlich sind die Verluste der defensiven Schwergewichte, von denen Novartis (-0,7%) eine Spur mehr nachgeben als Nestlé (-0,5%), während Roche (-0,2%) zusammen mit Straumann (-0,2%) an der Spitze der Tabelle stehen.

Im breiten Markt fallen Zur Rose (-8,0%) auf. Die Versandapotheke hat am Vorabend die Ausgabe eine Anleihe sowie eine Kapitalerhöhung angekündigt, bei letzter allerdings nicht so viele Mittel eingenommen wie erhofft. In Marktkreisen heisst es dazu, dass das Unternehmen mit der Kapitalerhöhung sein Wort gebrochen habe.

Gegen den Trend ziehen Santhera (+13%) kräftig an, gestützt von positiven Studiendaten zu einem Medikament für die Behandlung von Duchenne Muskeldystrophie.

