Aktien Schweiz Eröffnung: Technische Erholung - Händler hoffen auf Notenbanken

Die Schweizer Börse startet am Montag mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA und Fernost mit festeren Kursen in die neue Woche. Händler erwarten nach dem massiven Ausverkauf der vergangenen Woche eine Stabilisierung an den Märkten. Sie hoffen darauf, dass die Zentralbanken den Märkten unter die Arme greifen. Am Freitagabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell in einer ausserplanmässigen Erklärung Unterstützung signalisiert, was der Wall Street zu einer teilweisen Erholung verholfen hatte.