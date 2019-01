Aktien Schweiz Eröffnung: Tiefer wegen schwachen Novartis - Lonza unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Geschäft etwas schwächer, wobei die Mehrheit der Titel allerdings zulegt. Im Fokus stehen insbesondere Novartis und Lonza nach Zahlen sowie Roche nach der Ankündigung des Abbruchs zweier Studien. Die Pharmaschwergewichte belasten den Gesamtmarkt mit ihren Abgaben. Aus politischer Sicht gilt es, das jüngste Votum des britischen Parlaments zum Brexit zu verdauen. Dieses hatte der Regierung den Auftrag erteilt, die Brexit-Bedingungen mit der EU neu zu verhandeln, was letztere bereits wieder abgelehnt hat. Die Unsicherheit über den weiteren Fortgang dieser Geschichte bleibt damit erhalten. Das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts Grossbritanniens sei damit wieder gestiegen, hiess es am Markt.