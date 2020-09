Aktien Schweiz Eröffnung: Trotz negativer Vorgaben auf Erholungskurs

Die Schweizer Börse tendiert am Freitag nach einem schwachen Start im frühen Geschäft etwas fester. Angeführt wird die Erholung von den als sicher geltenden Pharmawerten. Vor dem Wochenende neigten die Anleger zu einer vorsichtigen Haltung und bauten daher ihre Risiken tendenziell eher ab, heisst es am Markt. Die Konfliktherde wie der US-chinesische Handelskriegs und der Brexit schwelten weiter und die Corona-Infektionen nähmen zu. Man wisse ja nie, was während des Wochenendes alles passieren könne, sagt ein Händler.