Aktien Schweiz Eröffnung: Übernahmen schieben SMI auf Rekordhoch

US-Präsident Donald Trump hatte erneut angemerkt, dass ein Phase-eins-Handelsdeal zwischen den beiden Ländern "sehr nahe" sei. Gleichzeitig betonen die vorsichtigeren Beobachter, dass auch die Ankündigung eines Phase-I-Abkommens schon wieder sechs Wochen zurück liege, ohne dass sich viel getan habe. Die Kurse beeinflussen dürfte auch der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex, der im laufe des Morgens veröffentlicht wird. Das Stimmungsbarometer gilt als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Es wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,70 Prozent höher bei 10'441,93 Punkten. Bei 10'443,87 Zählern markiert der Leitindex abermals ein Rekordhoch. Der 30 Werte zählende SLI steigt um 0,76 Prozent auf 1'606,00 Punkte und der umfassende SPI um 0,56 Prozent auf 12'585,87 Zähler. Sämtliche 30 SLI-Titel legen zu.

Das Hauptinteresse der Anleger ziehen die Pharmawerte Novartis (+0,01%) und Roche (+0,7%) auf sich. Novartis will die US-Biotechnologiefirma The Medicines Company für 9,7 Milliarden Dollar übernehmen. Ihr wichtigstes Medikament ist das cholesterinsenkende "Inclisiran" für Herzpatienten, das das wachsende Geschäft von Novartis mit seinem Herzinsuffizienz-Medikament "Entresto" ergänzen könnte. Die Anleger schreckten wohl wegen des hohen Betrages etwas zurück, sagt ein Händler zur Kursentwicklung. Nach Ansicht der ZKB passt die Übernahme in die Therapieplattform von Novartis und sie sei auch nicht überzahlt.

Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zusage für eine beschleunigte Überprüfung seines Zulassungsantrages für Risdiplam zur Behandlung der erblichen Muskelkrankheit spinale Muskelatrophie (SMA) erhalten. Nun sei schon Ende Mai mit einem Urteil der Behörde zu rechnen, teilte Roche mit. "Beim Risdiplam sehen wir bei der überragenden Datenlage kein Zulassungsrisiko", schreibt Michael Nawrath von der ZKB.

Kräftige Gewinne verbuchen die Aktien der beiden Luxusgüterhersteller Richemont (+1,6%) und Swatch (+1,9%). Händler verweisen auf die 16 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Juwelierhauses Tiffany durch LVMH. Dadurch gerate der Sektor verstärkt in den Fokus der Anleger und erfahre ein Repricing. "Das weckt jede Menge Übernahmefantasie", sagt ein Händler.

Die Aktien von Swiss Re gewinnen 0,5 Prozent. Der Rückversicherer sieht sich mit seinen mittelfristigen Zielen auf Kurs und hält an der Strategie fest. Die Kapitalausstattung sei nach wie vor stark und bilde die Basis für künftiges Wachstum und Aktionärsrenditen, teilte Swiss Re am Montag vor einem Investorentreffen in London mit.

pre/uh

(AWP)