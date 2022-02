Aktien Schweiz Eröffnung: Ukraine-Konflikt lässt Kurse purzeln

Am Schweizer Aktienmarkt greift die weltweit steigende Nervosität wegen einer drohenden Eskalation im Ukraine-Konflikt um sich. Der Leitindex SMI startet am Montag sehr schwach in die neue Woche. Nach zuletzt bereits zwei Verlusttagen in Folge beschleunigt sich damit die Abwärtsbewegung. Die hiesige Börse befindet sich dabei im Einklang mit den meisten übrigen europäischen Aktienmärkten. Die US-Aktien brachen am Freitag bereits ein. Risikoreiche Anlagen werden gemieden, relativ sichere Werte wie Gold oder auch der Schweizer Franken sind tendenziell eher gesucht.