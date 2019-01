Aktien Schweiz Eröffnung: Verluste - Kein Durchbruch im Handelsstreit

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI entfernt sich dabei wieder klar von der 8'700-Punkte-Marke, nachdem er am Vortag diese zeitweise knapp überschritten hatte. Händler erklären sich die Verluste mit einer Verschnaufpause. An den beiden Vortagen hatte der SMI um insgesamt rund 150 Punkte angezogen.