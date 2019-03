Aktien Schweiz Eröffnung: Verluste - Wachstumssorgen und Roche Ex-Dividende

Der Schweizer Markt folgt damit den Vorgaben aus Übersee, wo die Wall Street am Mittwoch erneut im Minus geschlossen hatte. Asien war der Vorgabe gefolgt. Diese Entwicklung wird am Markt mit den erneut hochgekochten Konjunktursorgen erklärt. Die USA hatten am Vortag einen deutlichen Anstieg des US-Handelsdefizits veröffentlicht, was Fragen über die weiter Politik von US-Präsident Donald Trump aufwarf. Im weiteren Tagesverlauf steht in Europa die EZB im Mittelpunkt. Zuletzt kursierten Gerüchte, so könne ihre Wachstumsprognosen deutlich senken. Analysten gehen daher davon aus, dass die Zentralbank bald ein neues langfristiges Kreditgeschäft für die Banken anbieten wird.

Der Swiss Market Index (SMI) fällt gegen 09.20 Uhr um 0,48 Prozent auf 9'358,12 Punkte zurück. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,37 Prozent auf 1'446,81, während der breite Swiss Performance Index (SPI) mit +0,08 Prozent auf 11'075,70 Stellen ins Plus gedreht hat. Von den 30 SLI-Titeln notieren 21 im negativen Terrain, während acht hinzugewinnen und Geberit unverändert sind.

Am deutlichsten fallen optisch gesehen die Aktien von Roche, die um 3,1 Prozent oder 8,65 Franken fallen. Der Konzern schüttet an diesem Tag 8,70 Franken je Genussschein an seine Aktionäre aus.

Das Gegenstück bilden mit Swisscom, Nestlé, Novartis und Givaudan vor allem defensive Titel, was wiederum die Suche der Anleger nach sicheren Häfen untermauert. Sie ziehen zwischen 0,8 und 0,3 Prozent an.

Fester sind mit +0,9 Prozent auch die Aktien von LafargeHolcim, nachdem der Baustoffkonzern 2018 wieder schwarze Zahlen geschrieben hat.

Die Berichtssaison setzt sich derweil vor allem in der zweiten Reihe mit den Zahlen von Ascom (+2,7%), Bâloise (-1,5%), Sensirion (-5,3%) und Siegfried (-6,8%) fort.

hr/ra

(AWP)