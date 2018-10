Aktien Schweiz Eröffnung: Verluste zum Auftakt - Italien verunsichert

Am Schweizer Aktienmarkt sind die Ampeln am Dienstag zum Handelsstart auf rot gestellt. Damit gibt der Leitindex SMI seine Kursgewinne zum Quartalsbeginn vom Montag bereits wieder ab. Nachdem am Vortag noch die Einigung zwischen den USA, Kanada und Mexiko auf das Nafta-Nachfolgeabkommen USMCA für einen freundlichen Verlauf gesorgt hatte, rücken nach den jüngsten Aussagen aus Rom die Probleme innerhalb der Eurozone wieder in den Fokus.