Aktien Schweiz Eröffnung: Vorsicht ist Trumpf vor dem ersten TV-Duell in USA

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag im frühen Handel im Minus. Damit kommt es nach dem starken Einstieg in die Woche vom Montag bereits wieder zu Gewinnmitnahmen. Die Vorgaben aus den USA sind nach der Vorstellung eines grossen Corona-Konjunkturpakets für die USA durch die Demokraten zwar stark. Hierzulande wird aber auch gewarnt, dass dieses noch einige Hürden nehmen müsse. Das erste von drei TV-Duellen der Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden, welches in der Nacht auf Mittwoch über die Bühne geht, sorge bei den Investoren einerseits für Hoffnungen, andererseits aber auch für Unsicherheiten und damit für eine gewisse Zurückhaltung, hiess es in Marktkreisen.