Aktien Schweiz Eröffnung: Wachstumssorgen bremsen SMI auf Rekordjagd aus

Eine Umsatzwarnung von Apple hat die Anleger am Dienstag verschreckt. Entsprechend geht es auch am Schweizer Aktienmarkt erst einmal abwärts. Er folgt damit den schwächeren Vorgaben aus Asien. Die US-Börsen waren dagegen am Montag wegen eines Feiertages geschlossen geblieben. Unterdurchschnittliche Verluste bei den Schwergewichten Nestlé und Roche verhindern Schlimmeres.