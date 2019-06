Aktien Schweiz Eröffnung: Warten auf Fed - Schwergewichte belasten

Vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank bleiben die Anleger am Mittwoch zunächst mal auf der vorsichtigen Seite. Am Vortag hatte der Leitindex nach einem Sturmlauf erstmals die Marke von 10'000 Punkten geknackt. Als Grund für den Kurssprung nannten Händler vor allem die Aussicht auf weiterhin geöffnete Geldschleusen der Zentralbanken. EZB-Präsident Mario Draghi hatte am Dienstag lockere geldpolitische Signale ausgesandt.