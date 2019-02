Aktien Schweiz Eröffnung: Weiter im Konsolidierungsmodus

Global gesehen bleibt das faktische Patt in der US-amerikanischen Politik ein Thema. Präsident Trump hat mit seiner Rede zur Lage der Nation keine positiven Zeichen gesetzt. Die blockierte Situation rund um die Frage zur Grenzmauer könnte einen erneuten Stillstand der amerikanischen Regierungsgeschäfte bewirken. In Sachen Brexit trifft die britische Premierministerin Theresa May in Brüssel auf die EU-Spitzen. Vorab waren die Fronten allerdings verhärtet, was sich nicht zuletzt am vielbeachteten Spruch von EU-Ratspräsident Donald Tusk mit dem "Platz in der Hölle" für Brexit-Befürworter zeigt.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 9.15 Uhr 0,14 Prozent auf 9'129,76 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,25 Prozent auf 1'412,09 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,18 Prozent auf 10'675,42 Punkte. Von den 30 Top-Werten stehen 18 im Minus und elf im Plus.

Zu den wenigen Gewinnern unter den Bluechips gehören Logitech (+0,4%) und Julius Bär (+0,7%). Die Bank meldete am Vorabend, dass der US-Steuerstreit endgültig ad acta gelegt werden konnte. Die Anklage wurde drei Jahren nach einem Vergleich nun formell abgewiesen.

Die vorbörslich noch gesuchten Zurich stehen derzeit unverändert. Die Versicherungsgruppe hat mit den Jahreszahlen die Analystenerwartungen sowohl beim operativen Betriebsgewinn (BOP) als auch beim Reingewinn übertroffen. Bei der Jahresdividende bleiben Überraschungen hingegen aus, was teilweise auch bemängelt wird. Dies sei eine leise Enttäuschung, hiess es in einem Kommentar.

Die Mehrheit der übrigen Titel gibt nach, so auch Swisscom (-1,2%) nach einem "gewohnt soliden" Jahresergebnis. Wie Analysten in ersten Kommentaren schreiben, wurden die Erwartungen beim Nettoumsatz vollumfänglich erfüllt. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Umsatzentwicklung sowohl im Heimmarkt Schweiz, als auch bei der italienischen Tochter Fastweb hinter den Erwartungen zurückliegt. Einzig bei den übrigen Geschäftsaktivitäten habe das Unternehmen deutlich mehr eingenommen.

Grösste Verlierer sind derzeit nebst Swisscom Dufry (-1,0%), Clariant (-1,0%) und Lonza (-0,9%).

Im breiten Markt fallen insbesondere DKSH (-4,5%) mit einem markanten Minus nach Zahlen auf. Die Handelsfirma hat insbesondere mit dem Umsatz enttäuscht. Etwas unter Druck stehen auch Zehnder (-4,0%) oder Interroll (-3,9%), letztere nach einer Verkaufsempfehlung durch die UBS.

cf/ra

(AWP)