Aktien Schweiz Eröffnung: Weitere Gewinne auf Rekordniveau

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag im frühen Geschäft auf hohem Level weiter zu. Nach einem neuen Rekordhoch bei 12'625 Punkten in der Startphase bröckeln die Kurse indes minim ab. Die Vorgaben aus den USA sind zwar leicht negativ, was in Marktkreisen auf Sorgen wegen der hohen Inflation zurückgeführt wird. Dies scheint die Börsen in Europa indes wenig zu kümmern. Nebst dem SMI notierte etwa auch der Dax in Deutschland in Rekordhöhen.