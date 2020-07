Aktien Schweiz Eröffnung: Weitere Gewinnmitnahmen - ABB top

Gemäss Händlern warten Investoren nun auf die nächsten Konjunkturimpulse der Amerikaner. "Kaum ist das Geschachere ums Geld in Europa beendet, geht's auf der anderen Seite des Atlantiks wieder los", sagte einer. In den USA steht das fünfte Hilfsprogramm auf der Agenda, nachdem es bisher schon vier im Umfang von rund 2,5 Billionen US-Dollar gab.

Der Leitindex SMI verliert um 09.15 Uhr 0,50 Prozent auf 10'392,12 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 0,24 Prozent auf 1'578,19 und der breite SPI 0,35 Prozent auf 12'863,14 Zähler ein. Am Vortag war der SMI auf seinem Tageshoch kurz nach Handelsbeginn bis auf 80 Punkte an den Stand von Ende 2019 (10'617) herangekommen, der breite SPI war gar knapp in die Gewinnzone vorgestossen.

Von den 30 SLI-Titeln notieren zur Berichtszeit 20 tiefer und zehn höher. Im positiven Fokus stehen dabei vor allem ABB (+2,1%). Der Technologiekonzern hat vorbörslich sein Zweitquartalsergebnis präsentiert und dabei die Erwartungen deutlich übertroffen. Der operative Gewinn lag um 40 Prozent über dem AWP-Konsens. Für die Bank Vontobel sind die Resultate denn auch "viel besser als befürchtet". "ABB konnte auf allen Stufen die Erwartungen übertreffen", lautet auch das Fazit der Zürcher Kantonalbank.

Novartis (-1,3%), die am Vortag nach Zahlen bereits deutlich eingebüsst haben, gehören erneut zu den Verlieren. Im Nachgang zu den Zahlen haben etwa Goldman Sachs oder die DZ Bank ihre Kursziele gesenkt. Mit Roche (-1,1%) verliert aber auch der zweite grosse Pharmawert klar an Terrain.

Grössere Abgaben gibt es auch bei Swiss Life (-1,1% oder 4,00 Fr.). Allerdings wird der Titel heute ex eine Nennwertrückzahlung von 5 Franken gehandelt, was den Verlust somit gut erklärt.

Im breiten Markt haben u.a. EFG (-1,0%), Valora (+2,9%), Medacta (+2,2%), Pierer (+0,9%) oder WKB (+1,0%) Halbjahreszahlen veröffentlicht. Sunrise (+3,4%) wurden laut Händlern von Morgan Stanley hinausgestuft.

