Aktien Schweiz Eröffnung: Weiterer Erholungsversuch

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Geschäft etwas fester. Damit setze der Markt zum Monatsende noch zu einer Erholung an, heisst es am Markt. Die Stimmung sei aber weiterhin trübe und von Vorsicht geprägt. Die Angst vor einem Abschlittern der Weltwirtschaft in eine tiefgreifende Rezession halte an. Ausserdem seien die Vorgaben aus den USA nicht sehr hilfreich. "Wenigstens sind die Kurse an der Wall Street nach Börsenschluss in Europa nicht viel weiter abgesackt", meint ein Händler dazu. Dies gebe Raum für eine gewisse Erholung.