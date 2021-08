Aktien Schweiz Eröffnung: Wenig verändert - Anleger halten sich zurück

Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich im frühen Handel am Mittwoch wenig verändert. Die Angst der Anleger vor einer baldigen geldpolitischen Straffung habe sich zwar wieder etwas gelegt, denn die sich weiterhin rasant ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus könnte die Wirtschaft zunehmend gefährden. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fedchef Jerome Powell an der Konferenz in Jackson Hole wollten sie aber keine Risiken eingehen und hielten sich zurück, heisst es am Markt. Möglicherweise könnte auch der deutschen Ifo-Index das Geschehen kurzfristig noch beeinflussen.