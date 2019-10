Aktien Schweiz Eröffnung: Wenig verändert - Roche im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch nach einer freundlichen Eröffnung im Verlauf wenig verändert. Getragen wird der Markt vor allem von den defensiven Schwergewichten. Dabei ist der Grossteil Roche geschuldet, dessen Genussscheine nach einem besser als erwartet ausgefallenen Zwischenbericht gefragt sind. Am Nachmittag könnten weitere US-Firmenergebnisse und die Veröffentlichung der US-Detailhandelsumsätze frischen Wind in die Märkte bringen.