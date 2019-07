Aktien Schweiz Eröffnung: Wenig verändert - Zinshoffnung stützt

Der Schweizer Aktienmarkt startet wenig verändert in den Donnerstagshandel. Zinshoffnungen stimmten die Anleger laut Händlern zwar optimistisch. Wegen der allmählich an Fahrt gewinnenden Bilanzsaison in der Schweiz verhielten sie sich aber dennoch vorsichtig. Impulse für die weitere Entwicklung werden von den am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten, darunter sind die Inflationszahlen und die wöchentlichen Angaben zum Arbeitsmarkt, erwartet.