Aktien Schweiz Eröffnung: Wenig veränderte Kurse - Blick auf US-Jobdaten

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch im frühen Geschäft wenig verändert. Nach einem leicht negativen Start gleicht der Leitindex die Einbussen wieder aus. Vor den mit Spannung erwarteten Konjunkturzahlen aus Euroland und den USA verhalten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Von den Daten erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Am Vortag hatte die Aussicht auf weltweite Lockerungen in der Coronakrise bei den Anlegern die Hoffnung auf eine baldige Erholung geweckt.