Aktien Schweiz Eröffnung: Wieder auf Rekordkurs - SMI setzt neue Rekordmarke

Am Vortag hatte Apple die Märkte mit der Kappung der erst kürzlich veröffentlichten Umsatzprognose verunsichert. In jüngster Zeit mehren sich die Mitteilungen von Unternehmen, die in China produzieren oder auf Lieferanten aus dem Reich der Mitte angewiesen sind, weil sie Auswirkungen der mit dem Virus verbundenen Probleme spüren.

Der SMI steigt gegen 09.20 Uhr 0,41 Prozent auf 11'192,3201 Punkte. Bei 11'196,23 Zählern erreichte der Leitindex ein neues Hoch. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, rückt um 0,40 Prozent vor auf 1'714,49 und der umfassende SPI um 0,34 Prozent auf 13'469,97 Zähler vor. 25 der 30 SLI-Titel legen zu und 5 geben nach.

Impulse sind dünn gesät. Wichtige Konjunkturzahlen stehen nicht auf der Agenda. Erst m Abend um 20.00 Uhr wird das Protokoll zur Sitzung der US-Notenbank vom 28./29. Januar 2020 veröffentlicht.

Aktien aus dem zyklischen Bereich, die am Vortag Terrain eingebüsst hätten, stünden nun wieder auf der Einkaufsliste, heisst es am Markt. So ziehen die Aktien der Bauchemiefirma Sika (+1,3%), des Automationskonzerns ABB (+0,4%), des Sanitärtechnikers Geberit (+0,8%) und des Zementherstellers LafargeHolcim (+0,4%) an. Auch AMS (+1,1%) machen einen Teil des Vortagesabschlags wett.

Die Aktien der Banken Credit Suisse (+0,8%) und UBS (+0,5%) legen ebenfalls zu.

Während bei den Anteilen der Luxusgüterhersteller, die am Vortag stark gelitten hatten, Richemont um 0,3 Prozent höher gehandelt werden, büssen Swatch (-0,1%) leicht Terrain ein.

Die Genussscheine von Roche stehen um 0,8 Prozent höher. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Pharmakonzern für Tecentriq bei Lungenkrebs die vorrangige Prüfung zugestanden.

Am breiteren Markt gewinnen Valora 6,2 Prozent. Der Detailhandelskonzern hat ertragsmässig besser als erwartet abgeschnitten und stellt eine unveränderte Dividende in Aussicht.

Sulzer dagegen sinken um 0,6 Prozent. Der Anlagenbauer hat 2019 deutlich mehr Bestellungen hereingeholt und den Umsatz klar gesteigert. Für 2020 sieht der Konzern "trotz Coronavirus gute Aussichten".

pre/kw

(AWP)