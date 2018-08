Aktien Schweiz Eröffnung: Zaghafte Erholung vor allem dank Finanzwerten

Die Nervosität wegen der Zuspitzung der Krise in der Türkei sei zwar weiterhin hoch, hiess es in Marktkreisen. Und es wurden schon fleissig Vergleiche mit früheren Krisen angestellt. Gleichzeitig kommen Beobachter aber auch zum Schluss, dass die türkische Wirtschaft letztlich zu klein sei, um ernsthafte Verwerfungen in Europa auszulösen.

Der Swiss Market Index (SMI) seht um 09.15 Uhr 0,08 Prozent höher bei auf 9'017,78 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,12 Prozent auf 1'474,03 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,09 Prozent auf 10'751,77 Punkte.

Die Grossbanken schlagen nach jeweils fünf Verlusttagen in Folge nun einen zaghaften Erholungskurs ein. So sind UBS (+0,6%) und CS (+0,4%) in der vordersten Gruppe der Bluechips zu finden, und auch Julius Bär (+0,6%) sind gesucht.

Noch besser halten sich Logitech (+0,7%) und Swiss Life (+0,9%). Letztere führen die Tabelle an, standen aber am Vortag im Anschluss an die Halbjahreszahlen unter Abgabedruck, von dem sie sich erst gegen Handelsende etwas lösen konnten.

Geberit (+0,1%) fallen am Berichtstag im Mittelfeld kaum auf. Die Aktien standen am Vortag nach gewohnt soliden Zahlen etwas unter Druck, belastet insbesondere von einem verhaltenen Ausblick. Im Anschluss daran hat die Bank Vontobel das Kursziel leicht gesenkt, die Empfehlung "Buy" aber bestätigt.

Die grössten Verluste zeigen Aryzta (-1,1%), nachdem sie am Vortag mit einem starken Plus von 15 Prozent noch eine erste Erholung auf die massiven Verluste der zwei Wochen davor gezeigt haben.

Im breiten Markt fallen Kudelski nach schwachen Zahlen mit einem Minus von 5,3 Prozent markant zurück. Die am Morgen vorgelegten Zahlen zum ersten Semester haben auf der ganzen Linie enttäuscht. Der Umsatz lag um 15 Prozent unter dem AWP-Konsens und der Verlust fiel um über ein Drittel höher aus als prognostiziert.

Ebenfalls jeweils nach Zahlen ziehen Zur Rose (+0,3%) und St. Galler KB (+0,4%) moderat an, wogegen VZ Holding (-1,2%) etwas an Wert einbüssen. BFW sind dagegen noch nicht gehandelt.

cf/uh

(AWP)