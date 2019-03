Aktien Schweiz Eröffnung: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheidung

Weiter im Blick der Marktteilnehmer stehen zum einen der US-chinesische Handelsstreit und der Brexit. Die britische Regierung will sich am Montag zu einer weiteren Abstimmung äussern. Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, ihren Deal bis spätestens Mittwoch erneut den Abgeordneten vorzulegen. Britische Medien tippten auf Dienstag als wahrscheinlichsten Termin für die Abstimmung.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.20 Uhr 0,08 Prozent tiefer bei 9'475,83 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,01 Prozent auf 1'464,17 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) ermässigt sich um 0,12 Prozent auf 11'218,67 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln notieren 17 schwächer, elf legen zu und Partners Group und Swisscom sind unverändert.

Gewinnmitnahmen belasten die Anteile der Technologietitel AMS (-1,1%), Logitech (-0,9%) und Temenos (-1,5%) .

Bei den Schwergewichten notieren Novartis 0,9 Prozent tiefer und Roche legen 0,1 Prozent zu. Die Novartis-Tochter Alcon übernimmt für 285 Millionen Dollar zuzüglich möglicher Meilensteinzahlungen das US-Unternehmen PowerVision. Roche hat Studiendaten zu Tecentriq in der Anwendung gegen Blasenkrebs veröffentlicht.

Kräftige Gewinne verbuchen die Grossbanken Credit Suisse (+1,2%) und UBS (+0,8%). Händler erwähnen die Fusionsgespräche der deutschen Grossbanken Commerzbank und Deutsche Bank. Dies heize wohl Spekulationen um eine Konsolidierung der Branche in Europa grundsätzlich an, heisst es am Markt. Ob ein ähnlicher Schritt in der Schweiz sinnvolle wäre, bleibe dahingestellt.

Am breiten Markt stechen Evolva in Auge. Die Aktie des Nahrungsmittelzusatzherstellers saust um 6,6 Prozent in die Tiefe. Die US-Umweltbehörden wollen mehr Informationen zu Nootkaton.

