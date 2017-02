Aktien Schweiz Eröffnung: SMI wenig verändert - freundliche Grundstimmung

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag wenig verändert in den Handelstag gestartet. Der SMI legt damit nach den markanten Gewinnen vom Vortag einen Marschhalt ein. Die Stimmung am Markt ist laut Händlern nach den Steuer-Andeutungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump vom Vortag aber nach wie vor gut. Für einen weiteren deutlichen Anstieg fehlten jedoch die Impulse, zumal von den grossen Schweizer Unternehmen kaum Nachrichten vorliegen.