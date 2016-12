Aktien Schweiz Eröffnung: Steigende Kurse nach Weihnachten

Daran dürfte sich auch bis zum Jahreswechsel kaum mehr etwas ändern. Viele Anleger hätten ihre Bücher in der vergangenen Woche geschlossen und sich in die Feiertage verabschiedet, heisst es. Die Blicke richteten sich bereits auf das neue Jahr. Trotz grosser politischer Unsicherheiten mit wichtigen Wahlen in der Eurozone, wird im Handel mit einem guten Start ins Börsenjahr 2017 gerechnet. Am Berichtstag stehen am Nachmittag noch der Case Shiller Hauspreisindex und das Konsumentenvertrauen in den USA auf dem Programm.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 9.30 Uhr 0,24% auf 8'252,09 Stellen. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt um 0,21% auf 1'302,88 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,23% auf 8'985,78 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Plus, 7 im Minus sowie Dufry unverändert.

Galenica (+1,3%) liegen bei den Blue Chips an der Spitze. Die geplante Aufspaltung in einen Pharma- und einen Logistik/Apotheken-Teil soll gemäss einem Bericht der "Sonntagszeitung" bereits im ersten Quartal 2017 über die Bühne gehen. Zudem werde für die Übernahme des US-Biotechunternehmens Relypsa wohl kein frisches Kapital benötigt, hiess es.

Gleichzeitig setzt die Grossaktionärin Sprint um Stefano Pessina und um das Private-Equity-Unternehmen KKR den angekündigten Verkauf ihrer Galenica-Papiere fort. Sprint dürfte den Anteil demnächst weiter in den Bereich von 11% reduzieren, nachdem zuletzt ein 10%-schweres Paket an den Immobilieninvestor Remo Stoffel verkauft worden ist.

Weit vorne platzieren sich auch die Schwergewichte Novartis (+0,5%) und Roche (+0,3%), während Nestlé um 0,1% zulegen. Gefragt sind auch Zykliker wie Lonza (+0,5%), Adecco (+0,6%) oder die Papiere des Backwaren-Konzerns Aryzta (+1,1%).

Auch die Titel der Grossbanken UBS (+0,4%) und Credit Suisse (+0,1%) liegen im Plus. Kurz vor Weihnachten hatte sich die CS mit den US-Justizbehörden im Hypothekenstreit geeinigt. Die Einigung kommt die Bank zwar teuer zu stehen, gleichzeitig konnte aber ein grosser Unsicherheitsfaktor noch vor dem Jahreswechsel bereinigt werden. Die Aktien hatten am Freitag mit Abgaben von knapp 1% darauf reagiert. Gleichzeitig bleibt die Rettung der italienischen Monte dei Paschi im Bankensektor ein Thema. Diese könnte den italienischen Staat teurer zu stehen kommen als bislang angenommen.

Weiterhin im Blick behalten die Anleger hierzulande die Aktien von Actelion (-0,1% auf 222,30 CHF). Das Baselbieter Biotech-Unternehmen hatte ebenfalls vor der Weihnachtspause mitgeteilt, dass die zuvor abgebrochenen Gespräche mit dem akquisitionswilligen US-Konzern Johnson&Johnson wieder aufgenommen wurden. Dies gab den von Übernahmespekulationen getriebenen Titeln neuen Schub und liess sie am Donnerstag auf einen neuen Rekordwert von 232,60 CHF steigen. Der französische Mitbewerber Sanofi scheint derweil in Sachen Actelion-Kauf aus dem Rennen zu sein.

Im breiten Markt teilte die Versicherungsgruppe Helvetia (Aktie +0,3%) mit, dass sie in Italien die restlichen 47% des Nichtleben-Versicherers Chiara Assicurazioni übernommen und gleichzeitig die bestehenden Vertriebsabkommen mit italienischen Banken langfristig gesichert hat. Seit 2014 besass Helvetia bereits 53% an Chiara Assicurazioni.

Derweil beschloss der Immobilienentwickler Orascom Development den Rückzug von der ägyptischen Börse, was der Aktie (+11%) Schub verleiht. Mit dem Rückzug der Egyptian Depositary Receipts (EDR), soll die Streuung und die Liquidität der Aktien an der SIX Swiss Exchange erhöht werden, hiess es. Newron büssen 1,5% ein. Das Pharmaunternehmen hat Dennis Dionne auf Anfang 2017 als Vice President Commercial Affairs in das Senior Management Team des Unternehmens berufen.

