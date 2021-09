Aktien Schweiz: Etwas stärker im Minus - China-Zahlen belasten

Der Schweizer Aktienmarkt ist im Verlauf des Mittwochvormittags noch etwas stärker in den roten Bereich gerutscht. Der Hauptgrund für die Abgaben sind die neusten Konjunkturdaten aus China, welche Wachstumssorgen auslösten. Im August litt vor allem der Detailhandel unter den in einigen Regionen des Landes strikten Massnahmen, um die Delta-Variante des Coronavirus in den Griff zu bekommen. Aber auch die Industrieproduktion und die Sachinvestitionen enttäuschten wie schon im Vormonat.