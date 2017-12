Aktien Schweiz: Fester dank Nestlé und Novartis

Mangels Impulsen scheint es auch unwahrscheinlich, dass sich an den verbleibenden beiden Handelstagen in diesem Jahr, am Donnerstag und Freitag, daran noch viel ändert. Die Mehrheit der Investoren dürfte die Bücher bereits geschlossen haben. Am Nachmittag werden in den USA noch Daten zum Konsumentenvertrauen und zu den Hausverkäufen vorgelegt, aber auch hier scheint es wenig wahrscheinlich, dass dies die Märkte noch gross bewegen wird.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,37% höher bei 9'429,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,27% auf 1'524,59 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,36% auf 10'795,28. Von 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Plus, 7 im Minus und SGS unverändert.

Insbesondere die beiden Schwergewichte Nestlé (+0,8%) und Novartis (+1,0%), welche gemeinsam mit Aryzta (+1,5%) die Tabellenspitze bilden, verhelfen dem Gesamtmarkt zu einem Plus. Die im Dezember bis Mitte der vergangenen Woche eher schwach gelaufenen Nestlé setzen damit ihren zwei Tage vor dem Weihnachtswochenende eingeleiteten Aufschwung fort. Zuletzt machten verschiedentlich wieder Spekulationen um einen baldigen Abschluss der Bemühungen zum Verkauf des US-Süsswarengeschäfts die Runde. Als möglicher Interessent wurde in den Medien vor Weihnachten noch Ferrero gehandelt.

Novartis hatte ebenfalls kurz vor den Festtagen mitgeteilt, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA die Vermarktungsmöglichkeiten für das Leukämie-Mittel Tasigna erweitert hat. Ausserdem meldete das Unternehmen für die Tochtergesellschaft Sandoz einen Zwischenerfolg in einem Patentstreit mit Allergan.

Weitere Titel mit leicht überdurchschnittlichen Avancen sind etwa Adecco und Swatch (je +0,6%) oder Kühne+Nagel (+0,5%).

Im Gegensatz zu Novartis und Nestlé verharren Roche (+0,1%) in der Nähe der Nulllinie. Auch Roche wartete noch am vergangenen Freitag mit Nachrichten auf. So wurde die Übernahme des kalifornischen Biotechunternehmens Ignyta für 1,7 Mrd USD angekündigt. Nach Börsenschluss gab Roche zudem eine Partnerschaft mit dem Managementberatungs- und Technologie-Dienstleister Accenture bei einer Software-Lösung bekannt.

Grösste Verlierer sind derzeit Credit Suisse (-0,5%). Am späten Freitagabend hatte die Bank im Zusammenhang mit der von US-Präsident Trump kurz davor unterzeichneten Steuerreform einen Abschreiber in der Höhe von 2,3 Mrd CHF für das vierte Quartal angekündigt. Gleichzeitig liess die Bank wissen, dass sie mit einem positiven Einfluss der Steuerreform auf die US-Wirtschaft und die eigenen Aktivitäten in den USA rechne.

Über einen möglichen Abschreiber wegen der Steuerreform wurde bereits im Vorfeld spekuliert, daher kam die Nachricht nicht überraschend. Die Zürcher Kantonalbank geht davon aus, dass der Einfluss der Steuerreform limitiert bleiben wird und dass das "ausgezeichnete operative Momentum" davon nicht tangiert wird.

Auch UBS (-0,3%) werden derzeit verkauft. Für die zweite Grossbank unter den Bluechips rechnen die Marktteilnehmer ebenfalls mit einem gröberen Abschreiber wegen der US-Steuerreform.

Im breiten Markt geraten AMS mit einem Taucher um gut 7% nach negativer Presse zu Apple in Asien unter die Räder. In den Berichten hiess es, dass sich das iPhone X des Grosskunden Apple schlechter als erwartet verkaufe.

Die Aktien des Pharmazulieferers Siegfried (+1,0%) sind nach einer unmittelbar vor Weihnachten bekanntgegebenen Produktions- und Liefervereinbarung mit der amerikanischen Keryx Biopharmaceuticals etwas gesucht.

Metall Zug (+3,4%) knüpfen an die positive Entwicklung im Anschluss an die Grossakquisition vom vergangenen Freitag an.

cf/tp

(AWP)